"حماس" تعلق على معلومات حول مصادرة أصول واستثمارات لها في السودان

نفت حركة "حماس" أن يكون لها أي استثمارات في السودان، وذلك بعد تعليق نشرته "رويترز" ويفيد بمصادرة السودان استثمارات للحركة في أراضيه.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أنه لا وجود لأي استثمارات لحماس في السودان، وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن الحركة ليست لديها أي مشكلة مع أي جهة في السودان.

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وكانت وكالة "رويترز" قالت إن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة "حماس" على الأراضي السودانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن السلطات السودانية "تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها".

وأضافت الوكالة أن تلك الأصول تضمنت "فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وشركة صرافة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حول تلك المعلومات بعد.

يذكر أن السودان أعلن في أكتوبر الماضي تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

المصدر: وكالة "الأناضول"