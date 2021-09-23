مصر.. منع النزول إلى الشواطئ بسبب الطقس السيء وارتفاع الأمواج

قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد إنه سيتم منع نزول المصيفين اليوم وغدا الجمعة، وذلك حفاظا على أرواحهم من الطقس السيء وارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط.

وأشار عثمان إلى فصل الخريف بدأ بطقس سيء وهبوب شديد للرياح وارتفاع للأمواج يبدأ من مترين ويصل إلى 3 أمتار، لافتا إلى أن هذا الطقس يتسبب في وجود سحب وتيارات مائية شديدة، وقد تم نشر وتوزيع المنقذين والمشرفين علي الشاطئ ووضع الأعلام السوداء على أبراج الإنقاذ.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على شمال البلاد، حيث تتكون السحب المنخفضة علي المدن الساحلية حتى القاهرة.

كما تنخفض درجات الحرارة قليلا يكون الإحساس بها ملحوظ مساءا ويوم الجمعة كما تنشط الرياح لتزيد من الشعور بالتحسن في حالة الطقس. أما عن فرص سقوط الأمطار تصل إلى 60% علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تصل إلى السواحل الشرقية آخر اليوم تكون متوسطة الشدة.

المصدر: "اليوم السابع"