عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، جتماعا للوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، فقد خصص الاجتماع لتقويم مسار المفاوضات والخطوات المقبلة بعد توقيع إسرائيل عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات في المنطقة المتنازع عليها، لاسيما وأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض.

الرئيس عون رأس اجتماعاً للوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية خصص لتقييم مسار المفاوضات والخطوات المقبلة بعد توقيع اسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات في المنطقة المتنازع عليها لاسيما وان هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض pic.twitter.com/O2z2a602mw — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 23, 2021

يذكر أن إسرائيل أقدمت على تكليف شركة "هاليبرتون" الأمريكية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في حقل "كاريش" الذي يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

المصدر: RT