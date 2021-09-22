عون: توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع شركة أمريكية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط (في منطقة متنازع عليها) مع إحدى الشركات الأمريكية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر.

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وأشار ميشال عون إلى أن "لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 ومتمسك بحقوقه ونرغب باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

واستعرض ميشال عون أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، نحيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أمريكية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وتم تخصيص الاجتماع لدراسة "تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان، عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة".

المصدر: RT