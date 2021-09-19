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لبنان يرفض تنقيب إسرائيل بحقل كاريش

أخبار العالم العربي

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يعود الخلاف على المناطق البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة بعد توقيع الأخيرة عقودا مع شركة "هاليبرتون" الأميركية للتنقيب عن الغاز، تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع عليها.

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