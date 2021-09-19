لبنان يرفض تنقيب إسرائيل بحقل كاريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbnv
يعود الخلاف على المناطق البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة بعد توقيع الأخيرة عقودا مع شركة "هاليبرتون" الأميركية للتنقيب عن الغاز، تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع عليها.
يعود الخلاف على المناطق البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة بعد توقيع الأخيرة عقودا مع شركة "هاليبرتون" الأميركية للتنقيب عن الغاز، تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع عليها.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.