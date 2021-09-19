لبنان يرفض تنقيب إسرائيل بحقل كاريش

يعود الخلاف على المناطق البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة بعد توقيع الأخيرة عقودا مع شركة "هاليبرتون" الأميركية للتنقيب عن الغاز، تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع عليها.

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