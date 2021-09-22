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السعودية.. حريق يلتهم مطعما مصريا شهيرا في جدة (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. حريق يلتهم مطعما مصريا شهيرا في جدة (فيديو)
AFP
العاصمة السعودية الرياض
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اندلع حريق هائل في مطعم مصري بمدينة جدة السعودية جراء تماس كهربائي، أدى الى التهام معظم محتويات المطعم.

وأظهرت صور حجم الحريق الذي طال جميع طوابق المطعم الذي يعد أحد أشهر المطاعم المصرية في مدينة جدة، ودمر محتوياته بالكامل.

وامتد الحريق لأعلى المبنى وطال جميع طوابقه، لكن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه قبل انتقاله إلى المباني المجاورة.

المصدر: "القاهرة 24" + RT

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