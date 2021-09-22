بلينكن يعلن عن مساعدات إنسانية أمريكية لليمن بأكثر من 290 مليون دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة بصدد تقديم مساعدات إنسانية لليمن بأكثر من 290 مليون دولار.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال بلينكن: "أعلن اليوم عن مساعدات إنسانية إضافية إلى اليمن، تشمل مساعدات غذائية، بأكثر من 290 مليون دولار".
وأضاف: "نسعى لضمان وصول المساعدات التي تنقذ الحياة إلى اليمنيين واللاجئين والنازحين المحتاجين".
I announced today more than $290 million in additional humanitarian assistance, including emergency food assistance, for the Yemen crisis response. We seek to ensure lifesaving aid reaches Yemenis, refugees, and displaced persons in need.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2021
المصدر: RT
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