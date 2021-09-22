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بلينكن يعلن عن مساعدات إنسانية أمريكية لليمن بأكثر من 290 مليون دولار

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بلينكن يعلن عن مساعدات إنسانية أمريكية لليمن بأكثر من 290 مليون دولار
Globallookpress
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة بصدد تقديم مساعدات إنسانية لليمن بأكثر من 290 مليون دولار.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال بلينكن: "أعلن اليوم عن مساعدات إنسانية إضافية إلى اليمن، تشمل مساعدات غذائية، بأكثر من 290 مليون دولار".

وأضاف: "نسعى لضمان وصول المساعدات التي تنقذ الحياة إلى اليمنيين واللاجئين والنازحين المحتاجين".

المصدر: RT

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