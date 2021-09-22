المغرب.. الخلية الإرهابية التي فككت في وقت سابق تابعة لـ"داعش"

أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات المغربية، بأن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة الرشيدية في 14 سبتمبر الحالي، كانت مبايعة لتنظيم "داعش".

وقال المكتب إن "المعلومات الأولية للبحث، على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم "جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب".

وأضاف: "كان أعضاء هذه الخلية الإرهابية، بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية بالمملكة المغربية، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، يضيف البلاغ".

وخلص البلاغ إلى أنه يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"