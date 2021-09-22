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مستشار السيسي: مصر ستدخل ذروة كورونا الرابعة خلال أسبوعين

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مستشار السيسي: مصر ستدخل ذروة كورونا الرابعة خلال أسبوعين
Globallookpress
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قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، إن مصر ستدخل ذروة الموجة الرابعة، خلال أسبوعين أو 10 أيام.

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وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين:"الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن في زيادة فى عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرين في الموجة الرابعة".

وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، متابعا أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بشكل أكثر خلال الفترة الحالية.
وأكد أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع 3 موجات سابقة واستطاعت الدولة احتواء هذه الموجات الثلاثة.

المصدر: صدى البلد

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