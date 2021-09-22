 
مباشر

وزير السياحة المصري يبحث مستجدات مشروع طريق الكباش

أخبار العالم العربي

وزير السياحة المصري يبحث مستجدات مشروع طريق الكباش
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcga

بحث وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، مشروع طريق المواكب المعروف باسم "طريق الكباش" والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك.

إقرأ المزيد
مصر تصدر بيانا رسميا حول نقل تماثيل لأبو الهول من الكرنك إلى ميدان التحرير
مصر تصدر بيانا رسميا حول نقل تماثيل لأبو الهول من الكرنك إلى ميدان التحرير

وخلال الاجتماع تم مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذي للمشروع بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا