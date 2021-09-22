وزير السياحة المصري يبحث مستجدات مشروع طريق الكباش
Globallookpress
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بحث وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، مشروع طريق المواكب المعروف باسم "طريق الكباش" والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذي للمشروع بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.
المصدر: RT
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