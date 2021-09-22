سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

تبدأ وزارة التجارة الداخلية بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية يوم السبت القادم وذلك بعدما أنهت احتكار السكر والرز حسبما أعلن الوزير عمرو سالم.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن صالات "السورية للتجارة" ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون تسجيل أو رسائل، و"بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين يستطيع شراءها دفعة واحدة أو كما يرغب"، إضافة إلى "جعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد".

وقال سالم إن "سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة".

وأشار سالم إلى أن الوزارة لا تسمح لنفسها أن "تقرر الكمية التي يأكلها المواطن من الخبز أو التي يشربها المواطن"، وأوضح أن "تحديد الكميات يتعلق فقط بالطاقة الإنتاجية ولضمان وصول تلك المواد لكل المواطنين".

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وقال سالم إنه وبعد أن "تم بيع كميات كبيرة لكل من طلبها من السكر والشاي بالبطاقة بسلاسة، فإن السورية للتجارة سوف تضيف جميع المواد التي يطلبها المواطنون بنفس الطريقة فور توزيعها على الصالات بشكل لا يؤدي إلى ازدحام ولا اتجار بها ورفع أسعارها".

وأضاف أن "معدل بيع السكر المدعوم عبر الرسائل كان في الأيام الماضية 250 طن يوميا، ومعدل بيع الرز المدعوم هو 200 طن يوميا".

المصدر: RT