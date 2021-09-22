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وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران

أخبار العالم العربي

وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران
Sputnik
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أرسل صندوق قطر للتنمية مساعدات طبية عاجلة إلى إيران عبر اسطول الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، يبلغ وزنها 3.5 طن تشمل مواد ومستلزمات طبية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقال الصندوق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن المساعدات التي تزن 3.5 طن تشمل مواد ومستلزمات طبية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وأرسل صندوق قطر للتنمية مساعدات طبية عاجلة إلى إيران عبر أسطول الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع سفارة قطر في طهران.

وتأتي هذه المساعدات الطبية التي تقدمها قطر للدول الشقيقة والصديقة في إطار الجهود المبذولة في محاربة تفشي هذا الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع، وانطلاقا من باب المسؤولية الدولية المشتركة، كما تؤكد موقف قطر الداعم للدول الشقيقة والصديقة، ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.

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