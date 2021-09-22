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التحالف الدولي ينفي تنفيذه غارة على قيادي بـ"القاعدة" في إدلب

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التحالف الدولي ينفي تنفيذه غارة على قيادي بـ
Reuters Malaury Buis/EMA/DICOD
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رغم تأكيد البنتاغون، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه لم ينفذ غارة على قيادي في تنظيم "القاعدة" في محافظة إدلب السورية الاثنين الماضي.

وذكر المتحدث باسم التحالف، العقيد واين موروتو، عبر توتير اليوم الأربعاء: "لم تنفذ قوات التحالف ضربة عسكرية في 20 سبتمبر 2021 على قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" في إدلب السورية".

وكانت وزارة الدفاع (البنتاغون) والقيادة المركزية الأمريكية قد أكدتا أن الولايات المتحدة شنت الاثنين ضربة جوية على قيادي بارز في "القاعدة"، مشيرتين إلى ورود أنباء عن ضرب الهدف دون وقوع خسائر بين المدنيين.

وأفاد نشطاء بأن الغارة التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة كانت تقل قياديين مرتبطين بـ"القاعدة " وجماعة "حراس الدين".

المصدر: RT

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