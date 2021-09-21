السيسي: إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة عسكرية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إطلاق اسم الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع المصري السابق، على قاعدة الهايكستب العسكرية.

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وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "المشير حسين طنطاوى توفى في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطنى بهذه المناسبة.. وأيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر".

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقد تعرض المشير طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر.

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر مؤقتا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه للرئيس المصري الجديد في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

المصدر: اليوم السابع