مصر تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة المشير طنطاوي

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

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وتم إعلان الحداد اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه للرئيس المصري الجديد في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف بعدها، وحرب أكتوبر 1973.

المصدر: RT