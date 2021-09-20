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نائب أردني مطالبا بإلغاء حفل عمرو دياب: مخاطرة صريحة في دين الدولة والقيم المجتمعية

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نائب أردني مطالبا بإلغاء حفل عمرو دياب: مخاطرة صريحة في دين الدولة والقيم المجتمعية
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الفنان المصري عمرو دياب
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طالب النائب الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي، وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء حفلة للفنان المصري عمرو دياب، المقرر إقامتها في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال الرياطي في بيان له إن "الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

وحمل الحكومة الأردنية مسؤولية "التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن".

وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الشركة المنظمة للحفل، إن جميع تذاكر الحفل نفدت في وقت مبكر، علما بأن أسعار هذه التذاكر تتراوح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولارا).

وأثارت هذه الأرقام حفيظة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنها مبالغ فيها، حيث قال البعض إن "الأسعار الباهظة لا تتفق والحالة المعيشية لكثير من الأردنيين".

وفي هذا الاتجاه، اعتبر البعض في التعليقات الساخرة أن هذه الحفلة قد تدفع السلطات لزيادة الضرائب، بما أن "لدى الأردنيين الكثير من الأموال لينفقوها على الحفلات".

وقال بعض رواد مواقع التواصل إن الحفل يناقض الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وفي المقابل، أكد آخرون أن الأمر "حرية شخصية"، فلكل شخص مطلق الحرية في اختيار ما يناسبه، فيما أشار البعض إلى أن حفلات عمرو دياب "مناسبة للفرح"، وهو ليس بغريب على الأردن الذي يقيم فيه حفلات منذ نحو 30 عاما.

 

المصدر: "الوطن" 

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