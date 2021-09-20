الجزائر.. العثور على أكثر من 20 كيلوغراما من حشيشة الكيف قرب الحدود المغربية

عثر رجال الجمارك في مدينة تلمسان الجزائرية على أكثر من 20 كيلوغراما من حشيشة الكيف بين الصخور بشاطئ "هنين"، حسبما أفادت مديرية الجمارك بمدينة تلمسان الواقعة على حدود المغرب.

وقالت المديرية إن كمية المخدرات عثر عليها إثر دورية مراقبة نفذت بالمنطقة المسماة "ديوانا" على مستوى شاطئ البسيط.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية