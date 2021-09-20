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عليها صور السيستاني والبابا.. العراق يصدر طوابع بريدية جديدة (صور)

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عليها صور السيستاني والبابا.. العراق يصدر طوابع بريدية جديدة (صور)
طابع بريدي عليه صورتي السيستاني وبابا الفاتيكان
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، عن إصدار طوابع بريدية عليها صور المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، وبابا الفاتيكان، فرنسيس.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "الشركة العامة للبريد والتوفير أصدرت طابعا بريديا خاصا بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، ولقائه المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني".

عليها صور السيستاني والبابا.. العراق يصدر طوابع بريدية جديدة (صور)

وأضافت أن "الشركة أصدرت أيضا طابعا آخر خاصا بزيارة البابا إلى مدينة أور التاريخية (بجنوب العراق)، لما جسدته هذه الزيارة من إبراز لمفاهيم التعايش السلمي والمحبة بين الأديان داخل العراق والخارج".

عليها صور السيستاني والبابا.. العراق يصدر طوابع بريدية جديدة (صور)

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الطابع سيكون ضمن إصدار الطوابع التذكارية، والذي يصدر بعدة فئات بقيمة (500 و 750 و 1000) دينار عراقي، وبكمية تبلغ 5000 طابع".

وتابعت، أن "الطابع صمم من قبل المصمم سعد غازي، وطبع في مطبعة الشركة العامة للبريد والتوفير، وسيسوق من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة".

عليها صور السيستاني والبابا.. العراق يصدر طوابع بريدية جديدة (صور)

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