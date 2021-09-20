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الصحة المصرية تعلن عن ارتفاع جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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الصحة المصرية تعلن عن ارتفاع جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا
Globallookpress
الشرطة المصرية في القاهرة لتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا (أرشيف)
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 19 وفاة و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع جديد عن حصيلة يوم أمس.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16970، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 296929.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 16 وفاة و637 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: RT

 

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