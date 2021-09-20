الصحة المصرية تعلن عن ارتفاع جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 19 وفاة و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع جديد عن حصيلة يوم أمس.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16970، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 296929.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 250304 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 653 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 19 حالة وفاة pic.twitter.com/Pynwdzhhu6 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 19, 2021

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 16 وفاة و637 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT