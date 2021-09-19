‎‌‎‌‌‎مصر.. الحبس لمحام ادعى وجود متفجرات بمحاكم المنيا لتأجيل النظر في قضية موكله

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه في نشر ملصقات تدعي وجود متفجرات داخل مجمع محاكم المنيا.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المحامي بسبب "ترويعه المترددين على المجمع، بقصد تأجيل النظر في قضية جنائية لموكله المتورط في تعاطي المخدرات".

وكانت وزارة العدل المصرية أعلنت يوم السبت أنها "تلقت إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بالعثور على منشورات تدعي وجود متفجرات بالمبنى"، حيث تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد انتقال الجهات المعنية إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم فحص كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين عدم وجود أي متفجرات.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT