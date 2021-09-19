 
مباشر

‎‌‎‌‌‎مصر.. الحبس لمحام ادعى وجود متفجرات بمحاكم المنيا لتأجيل النظر في قضية موكله

أخبار العالم العربي

‎‌‎‌‌‎مصر.. الحبس لمحام ادعى وجود متفجرات بمحاكم المنيا لتأجيل النظر في قضية موكله
Globallookpress
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbpi

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه في نشر ملصقات تدعي وجود متفجرات داخل مجمع محاكم المنيا.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المحامي بسبب "ترويعه المترددين على المجمع، بقصد تأجيل النظر في قضية جنائية لموكله المتورط في تعاطي المخدرات".

وكانت وزارة العدل المصرية أعلنت يوم السبت أنها "تلقت إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بالعثور على منشورات تدعي وجود متفجرات بالمبنى"، حيث تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد انتقال الجهات المعنية إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم فحص كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين عدم وجود أي متفجرات.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا