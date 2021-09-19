بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أهمية المراقبة الدولية للانتخابات، فيما اعتبرت ذلك "دعما لنزاهتها وشفافيتها".

وذكر بيان للمفوضية، أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دور طوكيو في دعم العملية الانتخابية من خلال المشاركة في المراقبة الدولية".

وأضاف، أن "خلف أشاد بمواقف اليابان الداعمة لنجاح الانتخابات، وما قدمته من مساعدات لدعم جهود مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى ضرورة "المراقبة الدولية للعملية الانتخابية وتقييمها بكل حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها".

من جهته أبدى السفير الياباني رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة من خلال إرسال فريق مراقبة دولي للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT