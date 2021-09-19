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قرار من السيسي بمنح معاشات استئنائية لفئة من القوات المسلحة

أخبار العالم العربي

قرار من السيسي بمنح معاشات استئنائية لفئة من القوات المسلحة
Globallookpress
عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

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ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى من القرار " يمنح معاشا استثنائيا مقداره تسعمئة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب".

وجاءت المادة الثانية: "يمنح معاشا استثنائيا مقداره تسعمئة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية  خدمتهم للوفاة".

المصدر: اليوم السابع

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