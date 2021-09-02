السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة من بينها قرار حول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 4 قرارات من بينها قرار بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 4 قرارات للسيسي شملت القرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

والقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جلبانة للمسلمين عليها.

والقرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس، لاستخدامها فى الأغراض الصناعية.

والقرار الجمهوري رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.

المصدر: اليوم السابع