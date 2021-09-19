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الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع وينشر صورتين لهما

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع وينشر صورتين لهما
AP Majdi Mohammed
عناصر في الجيش الإسرائيلي.
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أكد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين تم القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

وأضاف أدرعي في التدوينة: "تم نقل السجينين لتحقيق قوات الأمن. لا مفر من العدالة"، حسب تعبيره.

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القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع
القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورتين لكممجي ونفيعات إثر اعتقالهما.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة.

المصدر: RT

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