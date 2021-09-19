الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع وينشر صورتين لهما

أكد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين تم القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

وأضاف أدرعي في التدوينة: "تم نقل السجينين لتحقيق قوات الأمن. لا مفر من العدالة"، حسب تعبيره.

#عاجل إنتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الامن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة في مدينة جنين تم القبض على المخربيْن الفاريْن من سجن #جلبوع.

تم نقل السجينيْن لتحقيق قوات الأمن. لا مفر من العدالة pic.twitter.com/EcFhUnVvjm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2021

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كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورتين لكممجي ونفيعات إثر اعتقالهما.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة.

المصدر: RT