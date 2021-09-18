الجزائر.. السجن المؤقت لـ8 أشخاص بتهمة الإشادة بالإرهاب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbj0
أمرت محكمة حسين داي الجزائرية، يوم السبت، بوضع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة.
وقالت صحيفة "النهار" إن المشتبه فيهم وجهت لهم تهمة "الإشادة بأعمال إرهابية والإساءة إلى رموز الدولة".
وألقي القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بمحافظة الجزائر العاصمة، فيما تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 16 سبتمبر.
المصدر: "النهار"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.