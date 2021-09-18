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الجزائر.. السجن المؤقت لـ8 أشخاص بتهمة الإشادة بالإرهاب

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الجزائر.. السجن المؤقت لـ8 أشخاص بتهمة الإشادة بالإرهاب
Globallookpress
الشرطة الجزائرية
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أمرت محكمة حسين داي الجزائرية، يوم السبت، بوضع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة.

وقالت صحيفة "النهار" إن المشتبه فيهم وجهت لهم تهمة "الإشادة بأعمال إرهابية والإساءة إلى رموز الدولة".

وألقي القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بمحافظة الجزائر العاصمة، فيما تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 16 سبتمبر.

المصدر: "النهار"

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