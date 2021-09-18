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الحكومة السورية تعلن استئناف العمل في خط الغاز العربي بعد تعرضه لهجوم

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الحكومة السورية تعلن استئناف العمل في خط الغاز العربي بعد تعرضه لهجوم
facebook/ @mopmr.gov.sy
أعمال إصلاح في الجانب السوري لخط الغاز العربي بعد تعرضه لهجوم.
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، مساء يوم السبت، استئناف العمل في خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه إثر تعرضه لهجوم.

وأفادت في بيان: "عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في وزارة النفط".

وأضافت الوزارة: "كل الشكر لعمالنا الأبطال الذين سابقوا الزمن وأعادوا الخط إلى العمل".

وفي وقت سابق من السبت أعلنت الوزارة بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي بعد أن تعرض لهجوم بمنطقة حران العواميد بمحافظة ريف دمشق ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة بالمنطقة.

وسبق أن تبنى تنظيم "داعش"، في بيان، الهجوم على خط الغاز في محطة كهرباء دير علي.

المصدر: RT

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