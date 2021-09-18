زعيم "البوليساريو" يستأنف مهامه بعد تعافيه من كورونا

أفادت "وكالة الأنباء الصحراوية" بأنه من المنتظر أن يصل اليوم السبت زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي إلى مخيمات اللاجئين لمزاولة مهامه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

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وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة، حمادة سلمى، إن إبراهيم غالي "سيصل اليوم إلى مخيمات اللاجئين لمزاولة مهامه بعد فترة علاج ونقاهة قضاها نتيجة إصابته بوباء كورونا"، معربا عن شكره لـ"السلطات الجزائرية الطبية والرسمية على العناية التي أولوها للرئيس إبراهيم غالي خلال فترة تواجده بالجزائر".

كما أعرب سلمى عن شكره لـ"السلطات الإسبانية على العناية واستقبالها لرئيس الجمهورية الصحراوية".

وأضاف أن غالي "سيعود إلى مكتبه لمواصلة مهامه اليومية"، مشيرا إلى أن عودته تمثل "فرصة للتأكيد على الاستمرارية في الكفاح وأداء المهام النضالية".

المصدر: "وكالة الأنباء الصحراوية"