زعيم "جبهة البوليساريو" يغادر إسبانيا باتجاه الجزائر

غادر زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي إسبانيا متوجها إلى الجزائر، وذلك بعدما رفض القضاء فرض إجراءات منعه من السفر أو سحب جواز سفره أو وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأكدت مصادر إسبانية لصحيفة "إلباييس" أن غالي غادر مستشفى "لوغرونيو" ليل الثلاثاء، وتوجه إلى الجزائر (العاصمة)، مشيرة إلى أنه سيكمل تعافيه في الجزائر بعد أن أمضى 54 يوما للعالج من مضاعفات فيروس كورونا في إسبانيا .

وأضافت المصادر أن "إسبانيا أبلغت مصادر دبلوماسية مغربية بمسألة مغادرة غالي لأراضيها".

وأكدت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، أن غالي سيغادر إسبانيا عندما يتعافى من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن السلطة التنفيذية تطلب من غالي أن "يتعاون مع المؤسسات القضائية، كما فعل اليوم".

المصدر: "هسبريس"