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تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة

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تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة
AP Amr Nabil
مكة المكرمة.
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سجلت السعودية، اليوم السبت، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما تم رصد 5 وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68، مقابل 85 الخميس و75 الجمعة، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 546479 إصابة، بينها 2373 نشطة، و361 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 20 حالة، لتأتي بعدها منطقة الرياض بـ17 إصابة، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ7 حالات.

وأفادت وزارة الصحة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 5 حالات الخميس و6 الجمعة، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8656 وفاة.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 535450 شخصا، بعد تسجيل 77 حالة شفاء جديدة.

وتشهد السعودية منذ أسابيع تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، الذي كان منذ شهر أكثر من 1000 حالة، في ظل توسيع نطاق التطعيم في المملكة.

المصدر: RT

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