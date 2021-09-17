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السعودية الثانية عالميا في مؤشر "نيكاي" للتعافي من كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية الثانية عالميا في مؤشر
AP stf
السعودية
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احتلت السعودية المركز الثاني عالميا، وفقا لمؤشر "نيكاي" الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد الجرعات اللقاح المعطاة في البلاد، التي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية بالمملكة.

وشملت مقارنات "مؤشر نيكاي" أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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