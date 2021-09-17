الرئيس التونسي يحدد حالات منع السفر.. ويصف اتهامات سوء المعاملة بأنها "افتراء"

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد وزارة الداخلية بأن لا تمنع أي شخص من السفر إلا في حالة أن يكون صدر بحقه مذكرة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وفي بلاغ نشرته الرئاسة التونسية طلب سعيّد من رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أن يتم ذلك "في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".

ونفى سعيّد "كل ما يروج حول سوء المعاملة" ووصفه بأنه "محض افتراء ممن لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".

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وكانت إجراءات المنع من السفر واجهت انتقادات حادة، والشهر الماضي طالبت منظمة "العفو الدولية" الرئيس التونسي بإنهاء قرارات حظر السفر التي شملت عشرات المسؤولين ووصفت ذلك بأنه غير قانوني.

المصدر: RT