النائبة سامية عبو: لا نريد دولة قيس سعيد بل نريد دولة القانون

قالت القيادية والنائبة عن "التيار الديمقراطي" في تونس سامية عبو، إن "الطريق الذي يسلكه رئيس الجمهورية قيس سعيد خاطئ".

وأضافت عبو في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" أن "قيس سعيد سيحكم على تونس والأجيال القادمة بأن تعيش نفس منظومة الخراب والفساد طيلة عقود".

وصرحت القيادية والنائبة عن "التيار الديمقراطي": "لا نريد دولة قيس سعيد بل نريد دولة القانون".

واعتبرت أن المشكل ليس في النظام السياسي بل في عدم احترام الدستور وتطبيق القوانين في ظل انتشار الفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب.

وأوضحت أن أكبر المستفيدين من هذا التمشي هم اللوبيات والمافيا، مشيرة إلى أن منظومة الفساد قادرة على التأقلم مع أي نظام سياسي.

وأشارت عبو إلى أنها قطعت جميع اتصالاتها برئاسة الجمهورية منذ 25 يوليو، مؤكدة أنها فعلت ذلك على الرغم من أن الباب كان دائما مفتوحا لها وأنها محل احترام.

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم"