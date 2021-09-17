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المغرب: ننتظر من إسرائيل مليون سائح وتعاوننا شمل الأمن السيبراني

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المغرب: ننتظر من إسرائيل مليون سائح وتعاوننا شمل الأمن السيبراني
Globallookpress
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المبادلات التجارية بين الرباط وتل أبيب ارتفعت بخمسين بالمئة في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وتوقع بوريطة خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والمغرب والإمارات أن يصل عدد السياح الإسرائيليين الوافدين إلى المملكة حوالي مليون سائح خلال السنة الجارية.

وشدد على أن "إرساء علاقات طبيعية وعادية مع إسرائيل أمر مهم للغاية"، مضيفا أن "علاقات المغرب مع إسرائيل كانت قبل اتفاقات أبراهام".

وأضاف بوريطة أن المغرب وإسرائيل يتعاونان في مجالات عدة، من بينها الأمن السيبراني والعسكري، كما شاركا في مناورات عسكرية مشتركة.

واعتبر أن "إعادة التواصل بين البلدين كان مهما للغاية"، مؤكدا أن الحفاظ على هذه العلاقات من التحديات الكبيرة.

المصدر: "هسبريس"

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