هيئة السكة الحديد بمصر تستعد لاستقبال آخر دفعات العربات الروسية (صور)

تستعد هيئة السكة الحديد المصرية، لاستقبال آخر دفعات عربات القطار، ضمن التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية – المجرية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد المصرية إن "الدفعة الأخيرة غادرت من مقر المصنع إلى أحد الموانئ الروسية وهي الآن قيد الشحن إلى ميناء الإسكندرية.

وأوضح المصدر أنه "سيتم تسليم 496 عربة ركاب روسية ذات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكة، أي بما يعادل 38% من إجمالي صفقة العربات المتعاقد عليها البالغة 1300 عربة".

وتشمل صفقة عربات القطار 800 عربة مكيفة منها 500 عربة ركاب ذات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكة، و180 من الدرجة الثانية مكيفة، و90 عربة من الدرجة الأولى يتم تصنيعها في المجر، و30 عربة بوفيه يتم تصنيعها في روسيا.

RT

RT

RT

المصدر: RT