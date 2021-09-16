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الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي بملك البحرين

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الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي بملك البحرين
الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية-جمهورية مصر العربية
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كشف المتحدث باسم رئاسة المصرية، بسام راضي، عن تفاصيل زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لشرم الشيخ، اليوم الخميس، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن "السيسي والملك البحريني استعرضا آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد، حيث جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل، فضلاً عن دعم الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقا مع قواعد القانون الدولي".

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وذكر المتحدث أن اللقاء "شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما".

وأشار إلى أن المحادثات تناولت أيضا "عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية، والأوضاع في أفغانستان، والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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