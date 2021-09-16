وفاة المخرج المصري طارق الميرغني

توفي اليوم الخميس المخرج السينمائي المصري طارق الميرغني، نجل شقيق الفنان ضياء الميرغني، عن عمر ناهز 66 عاما.

وقالت الكاتبة خيرية شعلانة، زوجة شقيق الفنان ضياء الميرغني، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المخرج السينمائي طارق الميرغني، زوج الدكتورة سامية الميرغني، وابن شقيق الكاتب الصحفي رجائي الميرغني".

يذكر أن المخرج طارق الميرغني من مواليد عام 1955، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1982.

وبدأ العمل السينمائي عام 1995 كمساعد مخرج مع المخرجين عاطف الطيب وعلي بدرخان، وهذا الأخير الذي قدم معه فيلمين هما "الجوع" و"الرغبة".

ناصر حاتم

المصدر: RT