روسيا: التقارير حول عرقلتنا المزعومة لعمل البعثة الأممية لدعم ليبيا تسريب كاذب

وصفت وزارة الخارجية الروسية التقارير، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول قيام روسيا بعرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، بالتسريبات الكاذبة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم 15 سبتمبر على التمديد الفني لتفويض البعثة الأممية لدعم ليبيا حتى 30 سبتمبر. في هذا السياق لفتنا الانتباه إلى التقارير التي نشرت في بعض وسائل الإعلام حول العرقلة المزعومة من قبل روسيا لعمل البعثة الأممية لدعم ليبيا".

وتابعت زاخاروفا: "هذا التسريب الإعلامي الكاذب تقف وراءه تلك الدول الغربية، التي منعت مواقفها غير البناءة أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة من التوصل إلى قرار حول معايير العمل طويل الأمد للبعثة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تشدد بشكل ثابت على الدور المهم للأمم المتحدة وهذه البعثة بالذات في دفع التسوية الليبية إلى الأمام.

وأوضحت: "القرار الذي تم تبنيه يهدف إلى منح كل الأطراف إمكانية للتوصل إلى فهم مشترك لعمل البعثة في المرحلة القادمة غير السهلة للعملية السياسية في هذه البلاد. نأمل في أن يكون ذلك هدفا مشتركا لجميع أعضاء مجلس الأمن الأممي".

المصدر: وكالات روسية