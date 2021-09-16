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في انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا.. السعودية تسجل 85 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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في انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا.. السعودية تسجل 85 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 546336 إصابة.

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وأكدت وزارة الصحة أيضا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 8645 حالة وفاة بكورونا في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 535309 أشخاص، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2382 والحالات الحرجة 405 حالات.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل الإصابات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية.

المصدر: سبق

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