مصر.. لص يسرق مراوح مسجد في وضح النهار

فوجئ عامل بمسجد النصر في منطقة سوق الجمعة بحي ثان بمحافظة الإسماعيلية المصرية بلص استغل هدوء المنطقة في ساعات الظهيرة، وتسلل ليسرق عددا من مراوح المسجد.

وفرغت إدارة المسجد كاميرات المراقبة وبالفحص تبين تسلل لص إلى المسجد وسرقة عدد من المراوح، فيما انتظره شريكه بالخارج، ومن ثم فرا هاربين بالمسروقات.

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وحرر مسؤولو المسجد محضرا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، لإثبات الواقعة، وقاموا بتسليم مقطع فيديو وصور لقسم الشرطة توضح المتهمين أثناء ارتكابهما للجريمة.

المصدر: "صدى البلد"