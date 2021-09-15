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مصر.. لص يسرق مراوح مسجد في وضح النهار

أخبار العالم العربي

مصر.. لص يسرق مراوح مسجد في وضح النهار
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
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فوجئ عامل بمسجد النصر في منطقة سوق الجمعة بحي ثان بمحافظة الإسماعيلية المصرية بلص استغل هدوء المنطقة في ساعات الظهيرة، وتسلل ليسرق عددا من مراوح المسجد.

وفرغت إدارة المسجد كاميرات المراقبة وبالفحص تبين تسلل لص إلى المسجد وسرقة عدد من المراوح، فيما انتظره شريكه بالخارج، ومن ثم فرا هاربين بالمسروقات.

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وحرر مسؤولو المسجد محضرا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، لإثبات الواقعة، وقاموا بتسليم مقطع فيديو وصور لقسم الشرطة توضح المتهمين أثناء ارتكابهما للجريمة.

المصدر: "صدى البلد"

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