مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد على عشرات المتهمين
Sputnik
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أصدرت محكمة جنايات المنيا في مصر أحكاما بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات، على 74 متهما بأحداث العنف في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.
وصدر قرار المحكمة على خلفية الشغب الذي صاحب فض اعتصامي رابعة والنهضة في مصر عام 2013.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت بفض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" في ميداني رابعة العدوية والنهضة في العاصمة المصرية القاهرة في 14 أغسطس عام 2013، حيث صاحب هذا الفض العديد من أعمال الشغب والفوضى، حيث قام أنصار الرئيس الراحل بالهجوم على عدد من المنشآت الحكومية ومنشآت الشرطة.
المصدر: اليوم السابع
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