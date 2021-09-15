المغرب.. الشرطة تطلق النار على شخص هدد عناصرها وتعرض لمواطن بسلاح أبيض

اضطر رجال الشرطة في المغرب لإطلاق النار على أحد أرباب السوابق، هدد الشرطة وتعرض لأحد المواطنين بسلاح أبيض في مدينة تيفلت.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب ببيان لها أن "المشتبه فيه كان قد عرض أحد المواطنين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض داخل مجمع تجاري، قبل أن يحاول تعقب الضحية ومواصلة الاعتداء عليه بعدما كان في طريقه لتسجيل شكوى في الموضوع، وهو ما اضطر ضابط ومفتش شرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء لدرء الاعتداء، قبل أن يصيبا المشتبه فيه برصاصتين بفخذه بعدما رفض الامتثال وعرض سلامة الشرطيين والضحية لتهديد خطير".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث يجري إخضاعه حاليا للمراقبة الطبية رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر".

المصدر: "هسبريس"