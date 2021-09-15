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عضو مجلس السيادي السوداني: سد النهضة صراع سياسي وأستبعد الحل العسكري (فيديو)

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عضو مجلس السيادي السوداني: سد النهضة صراع سياسي وأستبعد الحل العسكري (فيديو)
RT
مالك عقار عضو مجلس السيادي في السودان
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أكد مالك عقار عضو مجلس السيادي في السودان أن الصراع حول سد النهضة صراع سياسي لا بد أن يقابل بصراع مثله، مطالبا السودانيين بالاتفاق حول مصالح البلاد العليا.

وجاء ذلك بكلمة في الندوة التي أقامها مركز دراسات وأبحاث القرن الإفريقي بعنوان "سد النهضة الإثيوبي نحو رؤية سودانية موحدة ومسار وطني فاعل" بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم.

وطالب عقار الخبراء والعلماء بتحويل مخاطر سد النهضة إلى منفعة ودرء مخاطره التي تهدد السدود السودانية.

وقال عقار إن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، مستبعدا الجانب العسكري بين البلدين وذلك للعلاقات التي تربط الخرطوم وأديس أبابا، لافتا إلى أن إثيوبيا استطاعت أن تكسب الرأي الإفريقي.

المصدر: سونا

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