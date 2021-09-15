 
مباشر

السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي

أخبار العالم العربي

السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/raos

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى استعداد مصر الكامل لدعم العراق فى كافة المجالات لبلوغ الهدف الاستراتيجى، باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

إقرأ المزيد
مصر.. طلب غريب من ممثلة الأمم المتحدة للسيسي خلال مؤتمر رسمي (فيديو)
مصر.. طلب غريب من ممثلة الأمم المتحدة للسيسي خلال مؤتمر رسمي (فيديو)

وشدد الرئيس المصري خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية فى رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية.

وأكد السيسي على رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق، والتزامها بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا