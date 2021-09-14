مصر.. طلب غريب من ممثلة الأمم المتحدة للسيسي خلال مؤتمر رسمي

طلبت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبو الحسن، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتقاط صورة مع والدتها.

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وقالت خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور السيسي، إن والدتها جاءت من لبنان بصفة خاصة لالتقاط صورة مع الرئيس المصري.

وعبّرت والدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادتها بالوقوف أمام الرئيس السيسي، واصفة ما تراه يحدث في مصر بـ"المذهل والجبّار".

وتمنّت والدة راندا أبو الحسن "أن يصبح جميع الرؤساء العرب مثل الرئيس السيسي"، مشيرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية