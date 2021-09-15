"تاس" عن مصدر في قوات حفتر: تركيا تسحب مسلحين سوريين من قاعدة في غرب ليبيا باتفاق مع مصر

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر قوله إن تركيا تسحب مسلحين سوريين منتشرين في قاعدة الوطية في غرب ليبيا، ضمن إطار اتفاق أبرم بينها ومصر.

وأوضح المصدر الليبي للوكالة أمس الثلاثاء أن "طائرات نقل عسكرية تركية من طراز "إيرباص إيه 400" تجلي المرتزقة السوريين من قاعدة الوطية ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين القاهرة وأنقرة".

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل بشأن عدد المسلحين الذين تم سحبهم والمكان الذي نقلوا إليه.

وذكر المصدر أن مسألة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا كانت من أهم المواضيع المطروحة على أجندة المحادثات التي جرت أمس بين حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في القاهرة.

المصدر: "تاس"