"حميميم" استمرار العمل لنشر الاستقرار في درعا وتسوية أوضاع المسلحين

قال مصدر في مركز المصالحة الروسي، إن العمل لا يزال مستمرا، في سبيل نشر الاستقرار في محافظة درعا بجنوب سوريا.

وبوساطة المركز الروسي، تمت تسوية أوضاع 211 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسليم 59 قطعة سلاح.

وأضاف المصدر، أن الشرطة العسكرية الروسية نظمت دوريات لها في بلدة اليادودة في المحافظة.

في بداية سبتمبر الجاري، بدأت عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من درعا البلد إلى محافظة إدلب، وذلك بوساطة من مركز المصالحة الروسي. ويعتبر تسليم الأسلحة وتسوية الوضع مع السلطات، شرطين للعفو عن المسلحين.

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ووفقا للمركز الروسي، تمت تسوية أوضاع حوالي 2.2 ألف شخص مع تسليم 583 قطعة سلاح وأكثر من 5 آلاف قطعة من الذخيرة.

المصدر: RT