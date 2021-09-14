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بعد احتجاج السودان.. مصدر يؤكد تلقي مصر البيانات الخاطئة نفسها حول سد النهضة

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بعد احتجاج السودان.. مصدر يؤكد تلقي مصر البيانات الخاطئة نفسها حول سد النهضة
Globallookpress
سد النهضة الإثيوبي
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أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة أن بلاده تلقت من إثيوبيا البيانات نفسها المتعلقة بالملء الثاني لسد النهضة، التي سلمتها إثيوبيا لمصر والسودان في يوليو الماضي.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع "القاهرة 24" أن البيانات الفنية التي زودت إثيوبيا بها السودان هي نفسها التي حصلت عليها مصر"، مشيرا إلى أن "مصر لم تعتمد على هذه البيانات وتتابع الوضع بدقة في بناء وملء السد".

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ولفت إلى أن "السودان أكثر من مصر عرضة للتضرر من البيانات الخاطئة، بسبب قرب السد وحاجته إلى إجراءات احترازية كبيرة للتعامل مع الفيضان وهو ما يحتاج إلى وقت".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا الخرطوم في يوليو الماضي، حول ملء سد النهضة. 

المصدر: "القاهرة24"

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