مصر.. توقيف مسؤول كبير بوزارة الصحة يروج المخدرات عبر "فيسبوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسؤول كبير بوزارة الصحة يروج المخدرات عبر "فيسبوك".

ووردت معلومات لمباحث الأحداث بالقاهرة تفيد بأن مديرا بوزارة الصحة يروج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحساب مزيف.

وبإجراء التحريات تم إعداد خطة أمنية لضبطه من خلال خدعة لشراء كمية كبيرة من المواد المخدرة منه.

وتم ضبط المتهم متلبسا بحوزته 500 أمبولة من مخدر "بفنتانيل" جدول أول، كما تم مداهمة منزله وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بقصد الاتجار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: RT