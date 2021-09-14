اجتماع مصري قطري بالدوحة والتوقيع على مذكرات تفاهم

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعا في مدينة الدوحة برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري.

وقات الوزارة إنه نتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما.

كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.

تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.

المصدر: RT