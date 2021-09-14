السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة "فايزر" لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية

أعلنت وزارة الصناعة السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "فايزر" الأمريكية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في كلمة خلال "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية" إن الوزارة "وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبد الله للأبحاث ومؤسسة "فايزر" العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية".

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فيديو | #وزارة_الصناعة: توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "فايزر" لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية#الإخباريةpic.twitter.com/AVC3Lpg3OO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021

وأشار إلى أن "أكثر من 40 مصنعا دوائيا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي"، لافتاً إلى أنه "بدعم القيادة، أثبتت مصانع المملكة قدرتها على مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا".

المصدر: "الإخبارية"